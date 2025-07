Città

SARONNO – È in partenza una campagna straordinaria di ispezione e manutenzione delle passerelle all’interno del Parco del Lura, con particolare attenzione alla sicurezza delle strutture più datate. Tra queste, è stato individuato come prioritario il ponte strallato di via Marx, che sarà oggetto di un intervento di riqualificazione straordinaria.

L’iniziativa, promossa dall’Ente Parco del Lura, prevede la verifica dello stato di conservazione di una ventina di passerelle, alcune delle quali realizzate oltre vent’anni fa. I controlli, che inizieranno nelle prossime settimane, serviranno a pianificare interventi puntuali per garantire la piena fruibilità del parco.

Il ponte di via Marx, uno dei manufatti simbolici della zona, presenta oggi un piano di calpestio in legno deteriorato e necessita di un restauro significativo. La struttura, lunga 37 metri e larga 2,8 metri, è realizzata in carpenteria metallica con una torre centrale alta circa 10 metri.

Il progetto attualmente in fase di approvazione prevede la completa sostituzione dell’impalcato con un nuovo sistema: verrà installato un grigliato in acciaio pressato zincato con maglia 66×33 mm, su cui sarà poi posato un assito in tavole di legno spesse 30 mm. Le dimensioni complessive del ponte rimarranno invariate.

Tra le novità, è prevista anche la creazione di un sistema per la raccolta delle acque piovane all’estremità ovest del ponte, composto da un cordolo in calcestruzzo armato e da una griglia di scolo, pensati per favorire il corretto deflusso delle acque meteoriche e migliorare la durabilità dell’infrastruttura.

L’investimento complessivo per la riqualificazione del ponte è stimato in circa 25.000 euro, a cui si aggiungono iva e spese tecniche.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09