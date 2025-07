Softball

SARONNO – Scontro stellare per le semifinali di softball serie A1. Oggi, inizio alle 19, al campo saronnese di via De Sanctis le padrone di casa dell’Inox Team sfidano la corazzata Mkf Bollate, che ha stravinto la regular season. Saronno si è piazzato secondo in compagnia di Italposa Forlì e Mia Office Pianoro ma per via della classifica avulsa è stata abbinata alla capolista, l’altra semifinale è dunque Forlì-Pianoro.

Il programma

Si gioca al meglio delle 5 partite. Per quanto riguarda Saronno-Bollate, gara 1 è dunque oggi a Saronno seguita da gara 2 in tarda serata. Martedì ci si sposta poi a Bollate, ore 18.30, per gara 3, a seguire l’eventuale gara 4. L’eventuale gara 5 è stata invece prevista, sempre a Bollate, nella serata di mercoled, inizio alle 20.

Si profila un confronto equilibrato e tutt’altro che scontato, fra due delle pretendenti allo scudetto 2025. Molto rinnovata, l’Inox Team ha azzeccato tutti gli inserimenti in rosa (compresi quelli di tante giovani) e con la guida del manager Willy Pino si è già tolta molte soddifazione,. Saronno si è anche qualificato per le final four di Coppa Italia previste il 23 agosto.

