Comasco

TURATE – Oggi, sabato 26 luglio dalle 19.30 alle 24 al Centro anziani di Turate, in via Vittorio Emanuele 2/E, si terrà la “Serata danzante bis”, un evento aperto a tutte le età.

Cena in compagnia

La serata prevede la possibilità di cenare in compagnia, scegliendo tra diverse proposte: pasta all’arrabbiata a 6 euro, melone e prosciutto a 6 euro, patatine a 2,50 euro. È disponibile anche un menù completo al costo di 11 euro (patatine e bevande escluse). La prenotazione è richiesta esclusivamente per il menù completo e va effettuata direttamente al Centro anziani negli orari di apertura, dalle 8.30 alle 17.30.

L’iniziativa si propone come un momento di socialità e divertimento, con balli e intrattenimento per i partecipanti.

(foto archivio: un precedente evento nella zona)

26072025