SARONNO – Pentole, coperchi e campane per rompere il silenzio e far sentire la propria voce fino a Gaza. Questa sera, domenica 27 luglio alle 22, in piazza Libertà si terrà anche a Saronno l’iniziativa “Disertiamo il silenzio”, promossa a livello nazionale da Pax Christi e sostenuta da molte comunità ecclesiali italiane.

Un invito alla mobilitazione civile e spirituale che vedrà la partecipazione di cittadini, associazioni e realtà locali, chiamati a manifestare il proprio dissenso contro quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. L’appuntamento prevede la discesa in piazza muniti di oggetti rumorosi – come pentole, mestoli, coperchi – e sarà accompagnato dal suono simultaneo delle campane di tutte le chiese cittadine, su disposizione del prevosto di Saronno.

Il gesto è simbolico, ma forte: “Restiamo umani, disertiamo il silenzio – si legge nell’appello – come diceva papa Francesco, facciamo chiasso”.

Nel testo dell’appello, firmato da un gruppo di intellettuali italiani tra cui Paola Caridi, Tomaso Montanari e Evelina Santangelo, si legge:

“Gaza muore di fame: il genocidio entra nella fase finale, e Israele prepara così una terra finalmente davvero senza popolo. Affamando, assetando, bombardando.

A Gaza suonano le sirene delle ambulanze, che danno voce ai condannati a morte per fame e bombe. Quelle sirene dicono al mondo che non c’è più tempo.

Noi vogliamo rompere questo mostruoso muro di silenzio. Vogliamo fracassarlo, e liberare la verità. Vogliamo unire le nostre sirene e le nostre campane alle sirene delle ambulanze di Gaza. Domenica 27 luglio, alle 22, facciamo più rumore, più chiasso, più fracasso possibile”.

L’iniziativa, che prende spunto anche dalla campagna nazionale “L’ultimo giorno di Gaza”, punta a rompere il silenzio della politica e dell’informazione su quanto sta accadendo alla popolazione palestinese, denunciando l’uso della fame come arma di sterminio e chiedendo una presa di posizione chiara anche da parte del governo italiano.

Il messaggio è chiaro: “Ci sentiamo impotenti di fronte all’enormità di quel grande campo di concentramento in cui Israele ha trasformato Gaza. Ma lo saremo davvero solo se rimarremo muti. Non rimarremo in silenzio, mentre la gente di Gaza viene sterminata”.

Anche da Saronno, questa sera, si leverà un grido collettivo.

