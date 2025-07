Politica

SARONNO – “Forza Italia esprime solidarietà a tutte le vittime, in particolare i bambini, dell’attuale conflitto israelo-palestinese a Gaza. Nessuna motivazione, nemmeno l’attentato terroristico del 7 ottobre 2023 contro Israele, può giustificare il sabotaggio o l’ostacolo dell’arrivo degli aiuti umanitari alla popolazione civile che si è trovata vittima dei bombardamenti israeliani e prigioniera dei terroristi di Hamas nella Striscia”.

Inizia così la nota che Forza Italia Saronno ha condiviso in merito all’iniziativa in programma stasera a Saronno: “Che le pentole con i mestoli che questa sera serviranno a mantenere sveglia la coscienza su un conflitto terribile del Medio Oriente, possano essere da stimolo per tutte le iniziative che cercano di fermare i conflitti e salvare le vite dei civili coinvolti in ogni parte del mondo, a partire dall’Ucraina fino a quelle regioni del mondo più remote. Regioni dove i riflettori della stampa non arrivano per mancanza spesso di interesse politico dei governi e anche di certi movimenti pacifisti impegnati più a contestare l’Occidente che a prendere seriamente a cuore il problema globale delle guerre”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09