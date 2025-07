SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 26 luglio, spiccano la medaglia d’oro di Vittoria Fontana alle Universiadi con un nuovo record, il ritorno a casa del gatto Pantoufle e le novità strutturali previste per il ponte strallato di via Marx. Ampio spazio anche alla cronaca con un grave atto vandalico a Limbiate e agli aggiornamenti sulla preparazione dell’Fbc Saronno in vista del nuovo campionato.

Vittoria Fontana ha conquistato l’oro nei 100 metri alle Universiadi con un tempo record, suscitando l’orgoglio anche della sua città, che ha seguito con entusiasmo la sua impresa.

Il ponte strallato di via Marx sarà oggetto di importanti lavori di manutenzione, con la sostituzione del grigliato in legno con uno in acciaio, per una maggiore sicurezza e durabilità.

Pantoufle, il gatto smarrito nei giorni scorsi, è finalmente tornato a casa grazie alla collaborazione dei cittadini e alla determinazione della sua famiglia.

A Limbiate è stata vandalizzata la storica chiesetta delle sorelle di Napoleone, con la decapitazione della statua di Sant’Antonio e diversi danni alla struttura.

L’Fbc Saronno ha definito la tabella di marcia verso il campionato con il raduno ufficiale fissato e le prime amichevoli in calendario, per iniziare al meglio la nuova stagione.

