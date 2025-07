Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Una festa della memoria, della condivisione e dell’impegno civile: è stato un successo la Pastasciutta Antifascista organizzata venerdì 25 luglio al Parco della Resistenza, dove si sono ritrovate ben 260 persone per ricordare la caduta del fascismo e la fine della guerra di Liberazione, a 80 anni dalla sua conclusione.

A promuovere l’iniziativa le sezioni Anpi di Caronno Pertusella e Saronno, che con entusiasmo parlano di una serata intensa e partecipata, all’insegna dei valori democratici. I volontari hanno offerto la tradizionale pastasciutta, in omaggio alla storica distribuzione fatta dai fratelli Cervi nel 1943, accompagnata da grigliata, patatine e menù vegani su richiesta.

Alla serata hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali: il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici, il sindaco di Baranzate Luca Mario Elia, il presidente del consiglio comunale Fulvio Zullo, diversi consiglieri comunali e, da Saronno, l’assessora ai giovani e innovazione Lucy Sasso. Presente anche il presidente della sezione Anpi di Saronno, Claudio Castiglioni con una nutrita delegazione.

Non solo cibo e memoria, ma anche musica e cultura: a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera ci ha pensato il gruppo Rewind, mentre i partecipanti hanno potuto visitare la mostra fotografica “In posa per la storia” dedicata alla Resistenza nel Saronnese, curiosare tra le proposte della casa editrice People, e acquistare gadget e bottiglie dell’“Amaro Partigiano”.

Gli organizzatori, soddisfatti della grande affluenza, hanno ringraziato tutti i presenti e i volontari che hanno reso possibile l’evento.

