Città

SARONNO – Il Comune di Saronno aderisce all’iniziativa internazionale, “Disertiamo il silenzio”, unendosi simbolicamente alle tante voci che, in Italia e nel mondo, chiedono la fine immediata delle violenze contro la popolazione civile nella Striscia di Gaza e il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

Con questa adesione, l’Amministrazione comunale intende esprimere vicinanza alle vittime del conflitto, solidarietà alla popolazione civile colpita da mesi di bombardamenti, assedi e crisi umanitaria, e ribadire il valore universale della pace, del dialogo e della convivenza tra i popoli.

“Come città ci sentiamo chiamati a non restare in silenzio di fronte a una tragedia che riguarda l’umanità tutta – dichiara la sindaca Ilaria Pagani – Le nostre istituzioni locali, per quanto lontane geograficamente, hanno la responsabilità di dare voce alla sofferenza e promuovere la cultura della pace, soprattutto in un tempo in cui i diritti fondamentali vengono calpestati.”

L’ iniziativa organizzata a Saronno da “Quattro passi di pace” e alla quale si unisce la comunità pastorale, si tradurrà oggi in un minuto di rumore a cui chiediamo adesione a tutti i cittadini “Di fronte al dolore, il silenzio è complice. Facciamo rumore per chi non può più farlo.”

E continua: “Aspettiamo tutti i saronnesi in piazza Libertà alle 22 di oggi domenica 27 luglio con un mestolo, un tamburo, una campana, la tua voce o il tuo cuore e successivamente con iniziative pubbliche per informare e tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sulla situazione in Medio Oriente.

Il Comune di Saronno, la Sindaca e tutta l’amministrazione si unisce così alle numerose amministrazioni, associazioni e cittadini che, in queste settimane, stanno alzando la voce contro l’indifferenza e contro ogni forma di violenza, riaffermando che non ci può essere pace senza giustizia e umanità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09