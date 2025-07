SARONNO – LAVENO – VARESE Nei fine settimana compresi tra venerdì 26 luglio e domenica 8 settembre, la circolazione dei treni sulla linea Milano Cadorna – Saronno – Varese Nord – Laveno Mombello Nord subirà importanti variazioni. Lo comunica Trenord, in accordo con FerrovieNord, responsabile delle attività di potenziamento infrastrutturale che rendono necessari questi cambiamenti.

QUANDO – Le modifiche interesseranno i seguenti weekend: 26-27 luglio; 3-4, 9-10, 23-24, 30-31 agosto; 6-7 settembre.

COSA CAMBIA – I treni circoleranno regolarmente solo tra Milano Cadorna, Varese Nord e Cocquio-Trevisago. La tratta tra Cocquio-Trevisago e Laveno Mombello Nord sarà invece sostituita da autobus.

Fanno eccezione due corse: il treno 1037 (Varese Nord 13:05 – Laveno M. Lago 13:51) e il treno 1054 (Laveno M. Lago 14:09 – Varese Nord 14:56), che non saranno effettuati.

INFO UTILI – Gli orari degli autobus potrebbero variare in base al traffico stradale. Inoltre, non è consentito il trasporto di biciclette sui bus sostitutivi. Per conoscere tutti i dettagli, gli orari aggiornati e i punti di fermata degli autobus, è possibile consultare la sezione dedicata del sito Trenord al link:

👉 www.trenord.it/linee-e-orari/il-nostro-servizio/bus-sostitutivi

