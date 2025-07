Comasco

ROVELLO PORRO – Un traguardo che racconta quasi sessant’anni di lavoro, passione e legame con il territorio. La gioielleria Trotti di Rovello Porro è stata ufficialmente insignita da Regione Lombardia del prestigioso titolo di “Attività storica”, un riconoscimento riservato a quelle realtà commerciali che hanno saputo resistere nel tempo mantenendo identità e radicamento nella comunità.

L’attività fu fondata nel gennaio del 1967 dal giovane orafo Franco Trotti, che aprì il proprio negozio nel cuore del paese. Oggi a raccoglierne l’eredità è Lorella Trotti, che ha saputo mantenere viva la tradizione di famiglia con lo stesso spirito di professionalità e vicinanza ai clienti che ha sempre contraddistinto la storica bottega.

Il Comune ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando come questa attività rappresenti un vero patrimonio culturale e identitario per Rovello Porro, simbolo di continuità e di un commercio di qualità che contribuisce alla vita del paese.

(foto: la gioielleria Trotti di Rovello Porro)

27072025