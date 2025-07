Città

SARONNO – Grande partecipazione ieri al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per l’inaugurazione dell’Albero della vita, un’iniziativa che ha visto la chiesa gremita di fedeli. L’albero, collocato all’interno del Santuario, è arricchito da piccoli lumini, accesi come segno di richieste di grazia, e da grandi ceri che testimoniano le grazie ricevute: tra questi, due sono stati dedicati a Matilde Carola e Carla, le due bambine di cui è stata condivisa una toccante testimonianza.

In preparazione alla celebrazione di sant’Anna, era stata collocata all’altare dedicato alla santa una scatola per raccogliere i nomi delle mamme e dei bambini che desiderano affidarsi alla Madonna della Vita e a sant’Anna. Il tutto nel contesto del triduo che ha visto don Massimiliano Bianchi celebrare ogni mattina alle 7. La celebrazione conclusiva si è dunque svolta sabato 26 luglio alle 18, sempre nel Santuario, rinnovando un momento di profonda preghiera e devozione per l’intera comunità.

27072025