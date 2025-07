Città

SARONNO – Con una nota carica di emozione e riconoscenza, l’amministrazione comunale di Saronno celebra l’impresa di Ludovico Bini, giovane atleta del TT Saronno, che ha conquistato la medaglia d’oro agli European Para Youth Games di Istanbul nel tennistavolo, categoria classe 8. Un traguardo che unisce sport, determinazione e valori profondi come l’inclusione e la resilienza.

“Con grande orgoglio e commozione accogliamo la notizia della medaglia d’oro conquistata da Ludovico – si legge nella dichiarazione ufficiale firmata dalla sindaca Ilaria Pagani – Un risultato straordinario che premia il talento, la costanza e l’impegno del giovane atleta, dando lustro non solo alla società TT Saronno, ma a tutta la nostra città.”

L’amministrazione sottolinea inoltre l’importanza del settore paralimpico come modello educativo e umano: “Lo sport paralimpico insegna a tutti noi la forza della volontà e il valore dell’inclusione. TT Saronno ha creduto con determinazione in questo percorso, costruendo un progetto vincente sotto ogni punto di vista, umano e sportivo.”

Il ringraziamento si estende a tutta la squadra che ha reso possibile questo successo: “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Saronno – conclude la nota – rivolgo a Ludovico, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti gli atleti paralimpici un sentito ringraziamento. Siete motivo di orgoglio per la città e un esempio luminoso per tutti i giovani.”

