Città

SARONNO – Il circolo del Partito Democratico di Saronno ha annunciato la propria adesione all’iniziativa “Disertiamo il silenzio”, promossa dal coordinamento “4 Passi di Pace”, per esprimere solidarietà al popolo palestinese e denunciare la drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza.

“Anche il PD di Saronno si unisce all’iniziativa organizzata da 4 passi di Pace per far sentire la voce dei cittadini contro quello che sta avvenendo a Gaza”, si legge nella nota diffusa dal circolo.

Il Partito Democratico locale ha voluto ribadire la posizione già espressa dalla segreteria nazionale in merito al conflitto: “Il Pd ribadisce la posizione della segreteria nazionale dove si è sempre condannata come azione terroristica quella fatta da Hamas il 7 ottobre 2023”. Parallelamente, viene espressa una netta condanna nei confronti del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu: “Il Pd condanna il governo di Netanyahu per quella che viene ormai considerata una strage del popolo palestinese con oltre 60.000 morti di cui la metà sono bambini”.

Nella nota si fa riferimento alla gravità degli attacchi quotidiani contro la popolazione civile: “Leggiamo tutti i giorni gli attacchi del loro esercito contro i cittadini in coda per il cibo, situazione vergognosa contro i diritti umanitari”. Viene inoltre espressa una forte preoccupazione per quella che viene interpretata come una strategia volta a cancellare la presenza palestinese dalla Striscia: “La guerra che sta conducendo il governo israeliano è mirato ad eliminare il popolo palestinese da Gaza (come affermato da alcuni membri del governo) e farne un territorio israeliano, se non una nuova ‘riviera’ turistica!”.

Il circolo saronnese del Pd sottolinea come alcuni Stati europei si stiano già muovendo per riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina: “Alcuni Stati, Spagna, Francia ed altri hanno già annunciato di riconoscere la Palestina come Stato mentre il governo italiano si nasconde dietro scuse ridicole, pur di non far irritare l’amico Trump”.

Da qui, la rinnovata richiesta: “Il Pd ribadisce la richiesta che l’Italia riconosca i diritti del popolo palestinese ad avere un proprio Stato”.

La conclusione è un invito alla partecipazione e un impegno concreto sul territorio: “Per questo stasera saremo presenti anche noi a far sentire la nostra voce insieme ai cittadini di Saronno”.

Il Partito Democratico saronnese si unisce così al fronte delle realtà locali che chiedono con forza il rispetto del diritto internazionale e una soluzione pacifica fondata sul riconoscimento e sulla convivenza tra i popoli.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09