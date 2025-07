Cronaca

SARONNO – Aveva appena nascosto un costume da bagno in borsa, nel tardo pomeriggio di venerdì in un negozio di intimo di corso Italia, quando è stata notata dal personale e da alcuni passanti. La donna, 46 anni, di origine romena, è stata raggiunta e fermata dalla polizia locale di Saronno poco dopo il furto. La merce è stata subito recuperata e restituita al punto vendita, che ha scelto di non sporgere denuncia.

L’intervento ha però riportato l’attenzione su una situazione già nota agli agenti: sulla donna pende infatti un ordine di espulsione dal territorio nazionale, con obbligo di lasciare l’Italia entro metà agosto. Ma non è l’unico provvedimento a suo carico: la quarantaseienne è già destinataria di due Daspo urbani emessi dal Comune di Saronno.

La sua presenza in città aveva già creato disordini pochi giorni prima. Domenica mattina, infatti, si era recata al supermercato di piazza Libertà pretendendo che le venissero consegnati gratuitamente cibo e birra. Al rifiuto del personale, è uscita in piazza e ha iniziato a spogliarsi, attirando l’attenzione dei presenti. Anche in quel caso è dovuta intervenire la polizia locale, che ha allontanato la donna.

Ma la sua presenza non è terminata lì: intorno alle 15.30 dello stesso giorno è tornata nuovamente nella stessa zona, rendendo necessario un secondo intervento da parte degli agenti.

