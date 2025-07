Softball

SARONNO – Decisamente a favore del Mkf Bollate, in match comunque combattuti e non scontati come magari potrebbe far pensare il risultato, gara 1 e gara 2 controe l’Inox Team Saronno delle semifinali di A1 di softball andate in scena ieri sera al diamante saronnese di via De Sanctis.

La partita

In gara 1 al primo inning la saronnese Fabrizia Marrone avanza sino in terza base ma non entra il punto; al secondo inning Saronno perde Sara De Luca, infortunata in prima base dopo uno scontro con Uxua Modrego. L’ex saronnese Giulia Longhi, con un singolo, porta a casa il primo punto per Bollate, che raddoppia poco dopo. Per l’Mkf Bollate è un crescendo ed il singolo di Laura Bigatton porta il punteggio sullo 0-4. La riapre alla terza ripresa l’homerun da due punti di Anita Bartoli, risponde subito Bollate con Lindsay Thomas che realizza un fuoricampo da 2 punti, 2-6. Ancora un punto bollatese alla quarta ripresa fissa il punteggio sul 3-6.

In gara 2 subito a segno Bollate, che in pedana si affida alla esperienza della veterana Greta Cecchetti. Alla quarta ripresa fuoricampo da un punto di Thomas, che dunque si ripete rispetto all’incontro iniziale. Chiude virtualmente la partita Giulia Longhi con un doppio alla sesta ripresa che consente al Mkf di incassare altri due punti e di prendere il largo, poi homerun per Silvia torre che porta il punteggio sullo 0-6, quindi anche ll triplo di Elisa Cecchetti per lo 0-7 e ancora fuoricampo con Modrego, 0-9.

Prossimi appuntamenti

La serie si gioca al meglio delle 5 partite, Saronno ci riproverà in gara 3 martedì ad Ospiate di Bollate con inizio alle 18.30.

Oggi dalle 14.30 l’altra semifinale, Mia Office Pianoro-Italposa Forlì.

(foto Laura Massarenti: l’esultanza del Mkf Bollate per la vittoria sul Saronno)

27072025