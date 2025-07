iltra2

TRADATE – Chiarimenti dall’amministrazione comunale sul futuro dell’ex hotel Romagna, da tempo al centro delle voci in città. Come precisato dal vicesindaco e assessore Franco Accordino, l’immobile non sarà abbattuto, ma oggetto di una completa riqualificazione.

Il progetto è seguito da un serio studio di commercialisti e consulenti del lavoro, che si occuperà di riportare a nuova vita la struttura. L’intervento prevede anche la realizzazione di nuovi parcheggi, utili anche ai frequentatori del vicino ospedale San Nicola, oltre alla prosecuzione della pista ciclabile già presente in zona.

Accordino ha inoltre voluto tranquillizzare i cittadini riguardo ai recenti movimenti visti attorno all’edificio: “Non si tratta di occupazioni abusive, ma della ditta incaricata che sta provvedendo allo sgombero degli arredi interni in vista dell’avvio dei lavori di ristrutturazione”.

(foto: una immagine dell’hotel Romagna pubblicata dal vicesindaco sui social)

