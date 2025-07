Cronaca

UBOLDO – Brutta disavventura per un cittadino che nella giornata dell’altro ieri si è visto rubare il proprio furgone a Uboldo, nel parcheggio della Talent House in via per Origgio. Il mezzo, secondo quanto riferito dal derubato sui social, è stato ritrovato successivamente a Parabiago, nei boschi, ma completamente distrutto e smontato.

Il proprietario ha raccontato con amarezza l’accaduto, evidenziando come il veicolo fosse stato depredato di ogni componente utile e abbandonato in condizioni disastrose. L’episodio, che si inserisce nel contesto di altri furti simili avvenuti in zona, è stato segnalato alle forze dell’ordine per i dovuti accertamenti.

(foto: il mezzo rubato ad Uboldo e ritrovato nei boschi di Parabiago)

