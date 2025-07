Lo ha detto l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso (Fdi), commentando le perplessità emerse sul dossier per l’iscrizione della cucina italiana nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità.

“La cucina italiana – ha aggiunto Caruso – è il risultato di un sapere tramandato per generazioni e profondamente radicato nella cultura popolare. E’ un rito quotidiano e collettivo che ha fatto della tavola il luogo simbolico della condivisione e della libertà. E’ l’antitesi dell’omologazione globale. Ed è proprio per questo che oggi qualcuno cerca di relativizzarla, di ridurla a folklore e di toglierle il valore che merita”.

“Regione Lombardia – ha concluso – è da sempre in prima linea nella valorizzazione della cultura italiana e anche la cucina è parte di questa visione. La candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco rappresenterebbe un passo importante per la nostra nazione, ricca di storia e tradizione culinaria”.

