Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Varesina calcio (serie D) ed Elmec Solar annunciano con entusiasmo l’inizio di una partnership strategica che sancisce l’ingresso dell’azienda nel mondo rossoblù in qualità di main sponsor e naming partner ufficiale dello stadio di Venegono Superiore, che da oggi prenderà il nome di 𝐄𝐥𝐦𝐞𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦.

“Questa collaborazione nasce da una visione condivisa: investire nel territorio, promuovere la sostenibilità ambientale e sostenere un modello di crescita basato su valori concreti. Elmec Solar, realtà specializzata in soluzioni per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica, rappresenta l’eccellenza in un settore chiave per il futuro del nostro pianeta” rimarcano dal club calcistico.

La Varesina, società ambiziosa e in piena espansione, trova in Elmec Solar un partner ideale per consolidare la propria identità e guardare con determinazione al salto verso il professionismo. “Insieme, costruiamo un percorso che unisce sport, innovazione e responsabilità” dicono dalla Varesina.

(foto: lo stadio di Venegono Superiore, base della Varesina calcio)

27072025