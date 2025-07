Calcio

ROBBIO – Cambio tra i pali per il Robbio Libertas, formazione pavese che milita nel campionato di Promozione: il club ha annunciato l’arrivo del portiere classe 2003 Borges Rivaldo Monteiro, ex FBC Saronno.

La notizia, riportata dal sito specialistico Paolozerbi.com, conferma che Monteiro, di origini capoverdiane, prenderà il posto di Simone Rainero, trasferitosi al Casale in Promozione Piemonte.

Monteiro, cresciuto calcisticamente a Saronno, nelle ultime due stagioni ha difeso i pali del Codogno, con cui ha festeggiato una promozione e disputato un ottimo campionato di Eccellenza.

Il comunicato ufficiale del Robbio

«La società Asd Robbio Libertas ha il piacere di presentare il nuovo arrivo in granata Borges Rivaldo Monteiro. Classe 2003 e portiere. Speriamo di condividere insieme tanti successi nella nuova stagione», si legge nella nota del club lomellino.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

28072025