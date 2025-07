iltra2

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina Calcio blinda un elemento chiave del proprio reparto difensivo: Denis Caverzasi continuerà a vestire i colori rossoblù anche nella stagione 2025/26 di Serie D.

Classe 1994, con oltre 120 presenze nei campionati professionistici, Caverzasi rappresenta una pedina fondamentale per la formazione di mister Spilli. Dopo un’annata segnata dagli infortuni, il difensore è determinato a rimettersi in gioco e a tornare protagonista.

Il comunicato ufficiale del club:

“La società Varesina conferma che Denis Caverzasi, difensore classe 1994 da oltre 120 presenze nei professionisti, vestirà la maglia rossoblù anche per questa stagione. Dopo la scorsa annata travagliata e costellata da infortuni, la voglia di ripartire ed essere protagonista! In bocca al lupo Denis e buon lavoro!”

