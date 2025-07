Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Sono iniziati i lavori di asfaltatura che interesseranno diverse strade del territorio comunale. A comunicarlo è il Comune, che segnala l’apertura dei cantieri su più fronti.

Gli interventi riguardano in particolare via Bainsizza (dove è già stato avviato il cantiere), via Santa Margherita, via Rossini e via 5 Giornate. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria volti a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade cittadine, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della viabilità e dei residenti.

L’Amministrazione invita i cittadini alla massima prudenza in prossimità dei cantieri e ringrazia per la collaborazione durante il periodo dei lavori.

