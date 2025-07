Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Anche Caronno Pertusella si è aggiunto ieri 27 luglio ai comuni che hanno aderito alla manifestazione “Rumore per Gaza” lanciata nei propri canali social da Gaza Last Day e promossa a Caronno dall’Anpi, la parrocchia e l’amministrazione comunale. A esser presenti in piazza Aldo Moro, oltre ai numerosissimi cittadini, anche il sindaco Marco Giudici, il presidente dell’Anpi Caronno Massimiliano Caselli, la Croce Azzurra, diversi componenti dell’amministrazione comunale e la consigliera provinciale Alessandra Agostini.

Dopo il rumore creato dai numerosi presenti alle 22 con pentole, campane delle chiese, mestoli, tamburi, sirene e clacson per rompere il silenzio intorno alla tragedia che si sta consumando in Palestina da ormai un anno e mezzo per opera di Israele, ha preso parola il presidente dell’Anpi Massimiliano Caselli: “Innanzitutto ringrazio l’Anpi, il mondo cattolico, l’amministrazione comunale e tutti i cittadini che hanno partecipato ad una iniziativa creata in così poco tempo. Questo rumore non lo deve sentire solo il popolo di Gaza ma soprattutto chi sta causando questo dolore e chi governa anche il nostro Paese che resta in silenzio di fronte a quello che sta succedendo”.

Successivamente interviene anche il sindaco Marco Giudici: “L’amministrazione comunale ha voluto partecipare perché è importante fare sentire la nostra voce in solidarietà al popolo palestinese. Quello che è successo il 7 ottobre 2023 è grave ma non è un pretesto per fare morire di fame sotto le macerie migliaia di persone, quello che Israele sta facendo non è sopportabile ed è privo di ogni principio sui diritti umani“. Continua il primo cittadino caronnese: “Occorre trovare l’accordo per definire due popoli e due stati così da trovare pace in quell’angolo del mondo, cercare di spostare un popolo con queste maniere non è di certo la soluzione”.

I cittadini di Caronno Pertusella si aggiungono, dunque, all’appello dei numerosi che non accettano una tragedia umana che si perpetua da oltre un anno e mezzo nel quasi totale silenzio internazionale e che registra ad oggi nella sola striscia di Gaza oltre cinquanta mila vittime di cui diverse donne e bambini.