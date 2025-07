iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta nei giorni scorsi alla Locanda Alla Collegiata una partecipata serata di beneficenza a favore dell’orfanotrofio Star of Hope di Ngaoundéré, in Camerun. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castiglione Olona, è stata ideata da Gaia Bombelli e Alice Girardi, due giovani volontarie che, dopo un’esperienza diretta presso l’orfanotrofio lo scorso gennaio, hanno scelto di trasformare il loro impegno in un concreto gesto di solidarietà.

Ospite speciale della serata è stato don Mario Morstabilini, parroco in missione proprio a Ngaoundéré, che ha condiviso con i presenti la sua testimonianza, raccontando la vita e le difficoltà dei bambini accolti nella struttura.

Il ricavato sarà interamente devoluto allo Star of Hope per finanziare progetti educativi e di accoglienza, fondamentali per offrire un futuro migliore ai piccoli ospiti dell’orfanotrofio.

L’Amministrazione comunale ha espresso gratitudine alle organizzatrici e a don Mario per aver portato a Castiglione Olona non solo una raccolta fondi, ma anche un messaggio di speranza e solidarietà.

(foto: momenti della serata)

