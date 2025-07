Comasina

CESANO MADERNO – Una serata di memoria e convivialità quella andata in scena l’altra seraa Cesano Maderno con la Pastasciutta antifascista, arganizzata dall’Anpi locale, l’Associazione partigiani. L’iniziativa ha voluto ricordare i fratelli Cervi, antifascisti.

“Riproporre questo momento – spiegano gli organizzatori – significa riaffermare lo stesso spirito di allora: convivialità, vicinanza e fratellanza”. Numerosi i cittadini che hanno partecipato alla serata, trascorsa gomito a gomito, condividendo non solo un pasto ma anche valori di solidarietà e memoria storica. Un ringraziamento è stato rivolto ai volontari che hanno reso possibile l’iniziativa e a tutti coloro che hanno preso parte all’appuntamento, contribuendo a mantenere viva una tradizione dal forte significato civile e culturale.

