GERENZANO – È in programma per lunedì 28 luglio, dalle 9 alle 15, un intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare in numerose aree verdi del paese. L’intervento riguarderà in particolare parchi, aree scolastiche e il cimitero comunale, con l’obiettivo di ridurre la presenza di insetti nelle zone più frequentate dai cittadini.

Le aree interessate sono: l’esterno del palazzetto dello sport e del centro sportivo (campi da calcio), le aree esterne delle scuole E. Fermi, Papa Giovanni XXIII, G.P. Clerici e A. Moro, il parco di via Petrarca, il parco Fontanile San Giacomo, i parchi di via Carducci, via dei Casari, via Inglesina, via Laghetto e via I Maggio, oltre alle aree interne ed esterne del cimitero di via Risorgimento e via Fagnanella e al parco degli Aironi.

L’Amministrazione precisa che, in caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a data da destinarsi. I trattamenti saranno eseguiti con prodotti a bassa tossicità per l’uomo, ma si richiede comunque la collaborazione della cittadinanza per garantire la sicurezza durante e dopo le operazioni.

In particolare, si raccomanda di:

non accedere alle aree trattate, neppure con animali, durante l’intervento e per almeno due ore dopo la conclusione;

tenere chiuse porte e finestre vicino alle zone coinvolte;

evitare il consumo di prodotti orticoli coltivati in prossimità delle aree trattate nei due giorni successivi all’intervento.

