SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 27 luglio, spiccano un nuovo episodio di furto a Saronno, la partecipata iniziativa antifascista a Caronno e il ritrovamento di un furgone rubato nei boschi di Parabiago. In evidenza anche il dibattito sul futuro del teatro e del museo del lavoro, e il racconto del giovane saronnese in viaggio verso Caorle.

Una 46enne è stata denunciata dopo aver tentato di rubare un costume in un negozio di Saronno: è la stessa donna che una settimana fa aveva suscitato scalpore spogliandosi in piazza Libertà.

A Uboldo, il furgone rubato alla Talent House è stato ritrovato completamente smontato nei boschi di Parabiago, probabilmente destinato al mercato dei pezzi di ricambio.

Ben 260 persone hanno partecipato alla “Pasta antifascista” a Caronno, un momento di convivialità e impegno civile al quale hanno preso parte anche il sindaco Giudici e l’assessora Sasso.

Filippo Cappelletti atleta Osa ha racconta nella nuova edizione de il tempo di un caffè la sua performance in maglia azzurra a Bergen

A Saronno il consiglio comunale si discuterà del futuro del teatro Giuditta Pasta e del museo del lavoro, con un confronto tra maggioranza e opposizione

