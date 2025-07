UBOLDO – Inizieranno lunedì 4 agosto i lavori di asfaltatura del primo lotto di via IV Novembre, un intervento atteso e necessario per la bonifica acustica della zona. Il cantiere, salvo maltempo, proseguirà per circa dieci giorni lavorativi, con attività programmate esclusivamente in orario notturno, dalle 22 alle 6, per ridurre al minimo i disagi al traffico.

L’intervento riguarderà tre tratti distinti:

il segmento tra via Maddalena e piazzale Fratelli Oliva, nei pressi dell’asilo nido Aquilone;

il tratto compreso tra i semafori tra via Tognoni/via Risorgimento e via Raffaello Sanzio/via dell’Acqua;

la rotatoria all’intersezione tra via Enrico Fermi e via Galileo Galilei, proseguendo fino alla Farmacia Moderna.

La scelta dell’orario notturno è stata dettata sia dall’intenso traffico che caratterizza l’arteria – già parte dell’ex Statale 527 Bustese – sia dal rispetto delle disposizioni regionali che vietano le attività all’aperto tra le 12.30 e le 16, a causa delle elevate temperature.

I lavori sono stati programmati per adempiere alle prescrizioni del decreto legislativo 194/2005, che impone agli enti locali di attuare misure per la riduzione del rumore ambientale nelle zone particolarmente esposte.

L’Amministrazione comunale ha precisato che i restanti tratti di via IV Novembre non coinvolti in questo primo lotto verranno riasfaltati nel corso del prossimo anno. “Ci scusiamo per i possibili disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione” si legge nella comunicazione ufficiale.