Sport

SARONNO – Un altro podio per Alice Maiocchi, l’atleta di Mtb Enduro categoria Allieve: la scorsa domenica 20 luglio la giovanissima ha raggiunto il secondo gradino del podio a Sauze D’oux, località storica per l’enduro Mtb, dove si è svolta la terza tappa della coppa Italia All Enduro.

Gara sul filo dei secondi, solo quattro la separano dal podio dopo una rimonta; nello scenario di tre piste speciali in ambiente alpino, la gara è stata una rincorsa fin dal principio. Purtroppo un errore in ps 3 ha compromesso l’intera gara e il forte recupero in ps 4 non è stato sufficiente per riprendere quanto perso.

Soddisfatta, ma con un pizzico di amaro in bocca, attualmente Alice è in testa alla coppa Italia, con una tappa ancora da affrontare il 20 settembre a Oasi Zegna. Il lavoro continua con il suo preparatore Mario Cortesi, del team L’equilibrio Mtb School.