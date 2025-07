Città

SARONNO – Dal 1 agosto al 29 agosto i CUP degli ospedali di Saronno, Busto Arsizio, Gallarate e Somma Lombardo adotteranno l’orario estivo. I cambiamenti riguarderanno gli sportelli delle sedi ospedaliere dell’ASST Valle Olona, con una riduzione delle fasce orarie di apertura.

Al Punto Ospedaliero di Saronno il servizio sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 15.30, il mercoledì fino alle 18, mentre il venerdì l’orario si concluderà alle 15. Stessa organizzazione per Busto Arsizio e Gallarate, che però presentano una chiusura straordinaria in occasione delle feste patronali: martedì 24 giugno per Busto e venerdì 25 luglio per Gallarate.

Diverso il caso di Somma Lombardo, dove gli sportelli del CUP seguiranno l’orario continuato dal lunedì al venerdì, sempre dalle 8 alle 15, senza aperture prolungate nei pomeriggi.

Queste modifiche sono valide esclusivamente per il periodo estivo e rientrano nella riorganizzazione dei servizi sanitari durante i mesi di minor affluenza. L’accesso rimane consentito anche tramite i canali digitali e telefonici per prenotazioni e informazioni.

