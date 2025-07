Città

SARONNO – Da sabato 2 agosto a venerdì 8 agosto via Volta sarà interessata da importanti modifiche alla circolazione per consentire interventi di urbanizzazione. Il tratto compreso tra via San Francesco/via Bellavita e via Montoli sarà trasformato in area di cantiere con conseguenti limitazioni al traffico.

Modifiche alla viabilità

Nel tratto coinvolto sarà attivo il senso unico di marcia in direzione Rovello Porro e scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, con rimozione forzata dei veicoli. Obiettivo: garantire la sicurezza del cantiere e consentire il regolare avanzamento dei lavori.

Cosa cambia agli incroci

Chi proviene da via Montoli avrà l’obbligo di svoltare a destra in direzione Rovello Porro. Nessuna limitazione invece per chi arriva da via Rossini: sarà possibile svoltare in entrambe le direzioni, sia verso Rovello Porro che verso via Montoli.

Disagi possibili e indicazioni utili

Durante il periodo degli interventi, non si escludono disagi temporanei come restringimenti di carreggiata, tratti a senso unico alternato regolati da movieri e brevi interruzioni della circolazione. L’amministrazione comunale rassicura che sarà sempre garantito l’accesso ai residenti.

Eventuali aggiornamenti sulle tempistiche e ulteriori modifiche verranno comunicati tempestivamente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09