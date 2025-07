Sport

SARONNO – Tra i sessantasei azzurri presenti alla settima edizione degli European Para Youth Games iniziati a Istanbul lo scorso venerdì 25 luglio, presenti anche Ludovico Bini e Roberto Martinelli, due giovani ragazzi saronnesi del Saronno Tennistavolo.

Gli European Para Youth Games sono una manifestazione sportiva internazionale nata nel 2011 per i giovani atleti paralimpici di età compresa fra i 12 e i 23 anni. Quest’anno gli Epyg si sono svolti a Istanbul, città nella quale si sono ritrovati ben 700 atleti paralimpici provenienti da 33 nazioni diversi che si sono sfidati in nove discipline sportive tra cui tennis tavolo, basket in carrozzina, nuoto, judo e atletica leggera. A fare parte della delegazione azzurra anche due giovani saronnesi, Ludovico Bini nato nel 2008 e Roberto Martinelli nel 2002 che hanno, dunque, vissuto, come afferma il tecnico azzurro di tennis tavolo Nicola Falappa “il primo banco di prova internazionale per i giovani para-pongisti che gli ha permesso di confrontarsi con stili diversi, imparare a gestire l’emozione della competizione in un contesto di alto livello e gettare le basi per i futuri impegni paralimpici”.

(foto da Federazione Tennistavolo italiana)