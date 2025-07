Primo piano

SARONNO – Con un presunto bonifico da 49.000 euro per l’acquisto di un’auto è iniziata la truffa sventata grazie alla tempestività della Polizia di Stato di Gallarate. È accaduto nei giorni scorsi, quando un cittadino ha ricevuto una telefonata da un finto funzionario dell’Ufficio Frodi di una banca mantovana, che lo metteva in guardia su un presunto tentativo di hackeraggio del proprio conto corrente.

Il truffatore, sfruttando la tecnica dello “spoofing” telefonico – ovvero la falsificazione del numero del chiamante – ha indicato come unica soluzione il trasferimento urgente della somma su un conto “temporaneo di salvataggio”. Fortunatamente, la moglie dell’uomo, preoccupata, ha contattato il dirigente del commissariato gallaratese, che ha subito intuito la truffa in corso.

Il marito, già insospettito, si stava recando in Commissariato e, giunto negli uffici di via Ragazzi del ’99, è stato seguito passo passo dagli agenti mentre continuava la conversazione con il truffatore. Quest’ultimo ha cercato di aumentare la pressione sostenendo che fosse in corso un’indagine sull’operazione sospetta, preannunciando la chiamata di un sedicente ispettore della Questura di Varese.

E così è stato: pochi minuti dopo è arrivata una seconda telefonata, apparentemente dal numero della Questura, in cui un finto ispettore confermava la necessità del bonifico. A quel punto, con l’assistenza degli agenti, l’uomo ha interrotto le comunicazioni e formalizzato la denuncia.

Lo “spoofing” è una tecnica molto insidiosa: consente ai truffatori di mascherare il proprio numero, facendolo apparire come quello di enti affidabili – banche, uffici pubblici o forze dell’ordine – per ingannare le vittime. Spesso viene accompagnata da invio di SMS con link a siti “clone”, creati per sottrarre dati sensibili come codici PIN, credenziali di accesso e password.

Grazie alla lucidità della coppia e alla competenza degli operatori della Polizia di Stato, questa truffa particolarmente elaborata non è andata a segno. Un caso che conferma l’importanza di non fidarsi delle apparenze e di rivolgersi subito alle forze dell’ordine in caso di dubbi.

