Città

SARONNO – Sarà una serata di spiritualità e memoria collettiva quella di martedì 29 luglio, con la celebrazione eucaristica solenne dedicata a Santa Marta, in programma alle 20,45 nella chiesa di San Francesco. Un appuntamento caro alla comunità saronnese, che si rinnova puntualmente ogni anno e che segna simbolicamente l’inizio del periodo estivo, quando la città rallenta il suo ritmo e si svuota.

La tradizione affonda le radici nel cortile dell’omonima zona di Saronno, in quella che un tempo era la contrada di Santa Marta. Le case, i volti e le architetture sono cambiati, ma non è mai venuta meno la volontà di mantenere viva questa ricorrenza, anche grazie alla tenacia e devozione di Mariangela Pagani, nata in Vicolo Santa Marta oltre novant’anni fa e vera e propria custode della memoria storica del quartiere.

Durante la celebrazione di questa sera, sarà esposta ai fedeli la statua lignea di Santa Marta, accompagnata dagli angeli, un simbolo che appartiene da sempre alla famiglia Pagani e che ogni anno viene condiviso con la comunità come gesto di fede e continuità.

(foto archivio)

