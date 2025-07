Città

SARONNO – Iniziano oggi, lunedì 28 luglio, le nuove agevolazioni per i viaggiatori coinvolti dalla chiusura del Passante ferroviario, prevista fino a sabato 24 agosto. L’intervento è legato a lavori infrastrutturali in corso tra le stazioni di Milano Rogoredo e Milano Certosa/Bovisa. Per contenere i disagi, Trenord e ATM hanno esteso le opportunità di viaggio gratuito anche agli utenti occasionali.

Chi acquista su trenord.it o tramite App un biglietto ferroviario, aeroportuale o transfrontaliero da o per Milano potrà infatti usufruire gratuitamente di corse su itinerari selezionati della rete metropolitana e urbana di superficie. Il QR code associato al titolo di viaggio consente l’accesso ai varchi di sette stazioni metro strategiche: Garibaldi M2, Porta Venezia M1, Dateo M4, Forlanini M4, Rogoredo M3, Repubblica M3 e Lambrate M2, utili per raggiungere Milano Repubblica, Porta Venezia e Dateo.

Le agevolazioni includono anche la possibilità di viaggiare:

sull’intera linea filoviaria 93 ,

sulla tranviaria 2 nel tratto Farini/Ferrari–Bausan ,

sulla bus 95 tra Rogoredo M3 e Corvetto, utile per raggiungere Milano Porta Vittoria e Milano Lancetti.

Questi benefici si aggiungono a quelli già previsti per gli abbonati. In particolare, chi ha sottoscritto un abbonamento ferroviario o transfrontaliero da/per Milano, e si trova costretto a usare anche le linee urbane per raggiungere le stazioni del Passante, potrà recarsi in biglietteria Trenord per ricevere gratuitamente l’integrazione con un abbonamento urbano.

Rimodulazione del servizio delle linee S

La chiusura temporanea del Passante comporta anche modifiche al servizio delle linee suburbane S1, S5, S6 e S13, con una rimodulazione degli orari e delle tratte. Durante il periodo di riduzione estiva, saranno sospese le linee:

S2 Seveso–Milano Rogoredo

S12 Milano Bovisa–Melegnano

Inoltre, la S11 Rho–Milano–Como–Chiasso non effettuerà servizio tra Rho e Milano Porta Garibaldi Superficie.

Tutti i dettagli aggiornati sulle modifiche, le alternative di viaggio e i provvedimenti commerciali sono disponibili sul sito ufficiale trenord.it.

