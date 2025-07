iltra2

VENEGONO SUPERIORE – E’ stato completato il progetto per il recupero della corte di via Busti, dal 2022 di proprietà del comune dopo che i proprietari lo hanno donato alla collettività. Il progetto, di circa 2,2 milioni di euro, è stato inoltrato alla Regione e ne si aspetta la valutazione, nei criteri del bando Seed Pa. Il bando chiuderà il prossimo 8 agosto, ma sarà necessario qualche altro giorno per avere una risposta dal Pirellone, che dovrà valutare tutti i progetti ricevuti e valutarne il finanziamento, per un valore massimo di un milione di euro per il singolo progetto.

L’immobile di via Busti, però, ne richiederà di più: in consiglio comunale, di fronte alla mozione della minoranza, il sindaco aveva parlato di un milione e 700omila euro come importo minimo al recupero della struttura, semplicemente per renderlo agibile. Se i finanziamenti da Regione Lombardia dovessero arrivare, il progetto potrebbe venire approvato a metà 2026, così da terminare i lavori per il luglio 2027 e affidare gli spazi entro la fine di quell’anno.

Per dare all’immobile una finalità, invece, il progetto richiede oltre 2 milioni. Al piano terra dovrebbe sorgere la nuova sede della protezione civile, con rimessa dei loro veicoli, spogliatoio, magazzini, uffici e locali tecnici. Al primo e secondo piano, invece, la destinazione sarà quella di centro diurno per disabili, la cui gestione sarà affidata ad una realtà specializzata. Saranno quindi necessari uffici, archivio, spogliatoio del personale, aule didattiche e ascensore.

