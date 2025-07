Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo “Voce di Gerenzano”

Con sconcerto e profonda indignazione dobbiamo constatare che l’iniziativa della raccolta firme è stata pubblicamente sminuita da Insieme e Libertà per Gerenzano.

È bene chiarire alcuni punti:

La petizione è stata trasmessa via PEC al Comune (indirizzata anche a Poste Italiane, Prefetto e Difensore Civico) il 30 giugno e regolarmente protocollata. Alla comunicazione era allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio , con valore legale, che attestava il superamento delle 300 firme (successivamente diventate quasi 400).

, con valore legale, che attestava il superamento delle 300 firme (successivamente diventate quasi 400). Le firme non sono state allegate per una ragione precisa: tutelare la privacy dei sottoscrittori, in linea con il GDPR. I moduli originali sono conservati presso la sede dell’associazione e a disposizione delle autorità competenti.

Non si tratta più di un normale confronto politico: siamo davanti a un atteggiamento sprezzante, che rasenta la presa in giro nei confronti dei cittadini.

È grave che il una maggioranza comunale ignori il valore legale di questi strumenti e, peggio ancora, che si lasci intendere che la pec non sia nemmeno stata letta. Si tratta di una grave disattenzione istituzionale e di un disinteresse verso l’opinione dei cittadini. È poi inaccettabile che chi ha l’onore e l’onere di governare un paese si permetta di ridicolizzare l’impegno di centinaia di persone.

Ogni tentativo di delegittimare questa mobilitazione è un’offesa diretta alla partecipazione democratica e alla dignità delle istituzioni stesse. Ricordiamo che la petizione era indirizzata a Poste Italiane ma sosteneva l’azione del Comune, al fine di ottenere un servizio postale più efficiente. Non è un caso se Gerenzano è l’unico paese della zona ad aver promosso un’azione collettiva così ampia: negarne l’efficacia è semplicemente svilire il ruolo dei cittadini. Cogliamo l’occasione per ribadiamo un grazie sincero a tutte le cittadine e i cittadini che hanno sottoscritto la petizione e ai tanti esercenti che si sono messi a disposizione per la raccolta firme. La partecipazione che abbiamo visto è stata un esempio straordinario di impegno civico, senso di comunità e democrazia dal basso. Continueremo a farci sentire, con dignità e determinazione, contro ogni tentativo di ridicolizzazione o arroganza.

