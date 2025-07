Cronaca

ROVELLO PORRO – Weekend movimentato nel comasco con diversi interventi del personale Areu 118 e delle forze dell’ordine tra la notte di sabato e le prime ore di domenica. Fortunatamente, nessun episodio grave è stato registrato.

L’altra notte a Rovello Porro, attorno all’1.30 in via Veneto, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto un ragazzo di 28 anni: il giovane, riportando ferite non gravi, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno.

Le forze dell’ordine hanno monitorato il territorio per tutta la notte, coordinando le operazioni di soccorso e garantendo la sicurezza nelle aree coinvolte.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio notturno sul territorio, nella zona)

28072025