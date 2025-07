Comasco

TURATE – Sulla A9 Lainate‑Como‑Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso al traffico lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita, dalle 21 di oggi martedì 29 luglio alle 5 di domani mattina, mercoledì 30 luglio.

Lo comunica l’ente autostradale, che per tutta la durata dell’intervento consiglia di utilizzare in alternativa gli svincoli di Legnano (situato sulla A8 Milano‑Varese) oppure quelli di Lomazzo Nord e Lomazzo Sud, che invece si trovano sempre sul tracciato della A9 e che sono limitrofi a quello turatese, consentendo di immettersi da lì nella rete viaria locale.

(foto: lo svincolo autostradale di Turate lungo la A9, durante il passaggio di una pattuglia della polizia stradale)

29072025