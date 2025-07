Cronaca

LAINATE – Come riferiscono le agenzie di stampa e la Rai, un padre e un figlio di nazionalità francese, appartenenti alla comunità ebraica, sono stati insultati e aggrediti in un’area di sosta dell’autostrada Milano‑Laghi. A rendere nota la vicenda è stato Davide Romano, direttore del museo della Brigata ebraica di Milano. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato ripreso in un video girato dal padre e poi diffuso sui social.

Nel filmato, alcune persone si rivolgono all’uomo urlando frasi come “Palestina libera. Qua non siamo a Gaza, assassini, assassini, qui siamo a Milano, assassini siete. Andate a casa vostra, assassini”. Nella descrizione del video, pubblicato su Instagram, si legge: “Questa non è la Germania nazista degli anni ’30. Questa è l’Italia del 2025. Un padre francese e suo figlio aggrediti da una folla inferocita. Mentre si fermavano a un distributore di benzina in Italia per fare rifornimento, sono stati aggrediti violentemente in un’aggressione scioccante”. L’uomo ha raccontato anche di essere stato spinto a terra da uno dei presenti quando si è rifiutato di cancellare il filmato registrato. La procura di Milano è in attesa di un’informativa dalla Digos per avviare un’inchiesta sull’accaduto.

