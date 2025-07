Calcio

SOLARO – Rinforzo giovane e di prospettiva per l’Universal Solaro, che milita nel campionato di Promozione. La società giallorossa ha annunciato l’arrivo di Andrea Fabbri, centrocampista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile della Pro Sesto.

“Qualità, intensità e visione di gioco” sono le caratteristiche che il club attribuisce al nuovo acquisto, descritto come un profilo giovane ma già maturo, pronto a dare il suo contributo al reparto di centrocampo. “Non vediamo l’ora di vederlo in campo con i nostri colori” hanno commentato dalla società al momento della presentazione.

Anche l’Universal del presidente Mauro Lattuada, dunque, si prepara alla prossima stagione agonistica, obiettivo essere protagonista con una rosa rafforzata.

29072025