VENEGONO SUPERIORE – Nuovo innesto tra i pali per la Varesina calcio, che milita in serie D. La società ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Maddalon, portiere classe 2008 acquisito a titolo definitivo dal Calcio Lecco 1912.

Giovane estremo difensore considerato di grande talento e prospettiva, Maddalon ha già mostrato qualità importanti tra i pali, abbinate a carattere e determinazione. Doti che, sottolinea la società rossoblù, rispecchiano i valori e le ambizioni del club.

“Diamo il benvenuto a Lorenzo nella famiglia rossoblù – si legge nella nota – con l’augurio di una carriera ricca di successi con la nostra maglia”.

(foto: il giovane portiere Lorenzo Maddalon appena arrivato alla Varesina calcio)

