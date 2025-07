news

Nonostante ogni tanto arrivi qualche segnale che lascia spazio a un po’ di ottimismo, il Casinò di Campione d’Italia, così come le altre case da gioco presenti sul territorio italiano, negli ultimi anni ha faticato a essere competitivo nel settore del gaming. Il problema principale sta nella concorrenza dei casinò online, che hanno la possibilità di offrire intrattenimento quotidiano per 24 ore al giorno, anche da mobile, sono adatti per brevi sessioni di pochi minuti e offrono standard di sicurezza e montepremi sempre più elevati.

Non solo. Un altro motivo per cui le sale virtuali sono preferite ormai a quelle fisiche sono le promozioni solitamente non disponibili nei casinò tradizionali. Lo si capisce dando uno sguardo ai bonus casino elencati da Gazzetta.it, che mettono in luce il vantaggio piuttosto palese dell’affidarsi ad un operatore di gioco virtuale. Stessa cosa dicasi per l’offerta dei giochi: oltre ai bonus per i casinò online è più facile aggiornare il palinsesto delle slot e dei tavoli disponibili. Stiamo vivendo una svolta epocale nel settore del gioco d’azzardo? Più di qualche conferma arriva dalla storia recente del Casinò di Campione.

Campione d’Italia, una breve storia del casinò comasco

Oltre un secolo di storia per il Casinò di Campione d’Italia, fondato nel 1917, anche se l’attuale struttura che domina il Lago di Lugano è stata inaugurata solo nel 2007. Progettato dall’architetto svizzero Mario Botta, per un costo di 120 milioni di euro, il colosso ha nove piani e 55.000 m² dedicati a ristorazione, roulette francese, blackjack, punto banco e oltre 500 slot machine di ultima generazione. L’investimento però non è stato indolore. L’idea di base era quella di offrire un’esperienza di gioco d’élite rispetto alle vicine sale (spesso oggetto di attività di controllo da parte delle autorità per il mancato rispetto delle fasce protette), peraltro in un punto adatto al turismo, viste le bellezze naturali. Non è stato facile però gestire il tutto, tra periodi difficili – compresa la chiusura tra il 2018 e il 2022 – e altri che hanno concesso maggiore ottimismo.

I numeri del 2024 e la partenza del 2025

Il peggio sembra alle spalle. Dopo anni difficili, il Casinò di Campione d’Italia torna a respirare, spinto da numeri finalmente confortanti. Il 2024 si è chiuso con oltre 53,4 milioni di euro di proventi da gioco, un risultato che certifica una ripresa concreta per la storica casa da gioco affacciata sul Lago di Lugano. Anche l’inizio del 2025 lascia ben sperare. Nei primi cinque mesi dell’anno, gli ingressi sono aumentati del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, segnale di un ritrovato interesse da parte del pubblico. A conferma di questa tendenza, le presenze complessive del 2024 hanno superato quota 275.000, in netto aumento rispetto alle 208.000 del 2022, primo anno completo di attività dopo la riapertura post-fallimento.

A trainare questa crescita è stata in particolare la nuova sala da poker, capace di attrarre una clientela diversa e di rinnovare l’offerta complessiva della struttura. Tuttavia, le difficoltà le non sono del tutto scomparse. Il Casinò di Campione porta ancora con sé il peso delle passate gestioni, e la concorrenza — soprattutto dei casinò online — resta fortissima.

Quale futuro per la struttura?

Oggi, una gestione più attenta e strategica e il ritorno dei grandi eventi live, in particolare legati al poker, rappresentano una base solida su cui costruire. Tuttavia, il contesto resta competitivo: i siti di casinò online offrono accesso immediato, bonus, e un palinsesto di giochi costantemente aggiornato. Oltre al digitale, anche la concorrenza fisica è agguerrita. Se in Italia i casinò autorizzati sono solo quattro, in Svizzera e Austria l’offerta è più ampia e consolidata. Campione ha intrapreso la strada giusta, ma il percorso verso un pieno rilancio è ancora lungo.