CESANO MADERNO – A luglio 2025 Regione Lombardia ha riconosciuto 591 nuove attività storiche. Tra queste, 61 si trovano in provincia di Monza e Brianza e ben 9 hanno sede a Cesano Maderno, che condivide con Monza il primato del maggior numero di riconoscimenti a livello provinciale per quest’anno.

“Un risultato che parla dell’impegno costante e della capacità di rinnovarsi delle nostre botteghe, negozi e attività artigiane, nel solco di una tradizione i cui valori vengono tramandati nel tempo” si legge nella nota del Comune.

Con i nuovi inserimenti salgono a 4.477 le insegne lombarde con più di quarant’anni di storia, riconosciute a partire dal 2004, di cui 26 sono cesanesi.

Le nuove attività storiche riconosciute a luglio 2025 sono:

Atlantic di via Moncenisio 24 – Storica attività

Carlot Uomo Parrucchiere di via Marche 14 – Bottega storica

F.lli Lunardi di via Molino Arese 32 – Negozio storico, storica attività

Ferramenta Carimati di piazza Vittorio Veneto 3 – Storica attività

Il Buco Abbigliamento di via Abetone 1 – Storica attività

Il Pane degli Spreafico di via Sardegna 30 – Storica attività

Ottica Cesana di Corso Libertà 34 – Storica attività

Pagani Marmi di via San Carlo 91 – Storica attività artigiana

Spinelli Gomme di via Nazionale dei Giovi 92 – Storica attività artigiana

Il Comune sottolinea inoltre il proprio impegno nel valorizzare le attività storiche attraverso una cerimonia di premiazione che da due anni si tiene a dicembre a Palazzo Arese Borromeo. Finora sono oltre 100 le attività storiche cittadine premiate dall’Amministrazione, numero destinato a crescere in vista della prossima edizione in programma anche per quest’anno.

