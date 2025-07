Saronnese

CISLAGO – La società Impianti Metano ha comunicato che, a causa di un guasto alla centralina di iniezione dell’odorizzante nella rete del gas metano, da ieri si è registrata una percentuale elevata di odorizzante all’interno della rete.

L’azienda precisa che l’anomalia non comporta rischi per la salute e che da ieri sera i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema, ora in fase di completamento. L’odorizzante è la sostanza che viene aggiunta al gas metano – naturalmente inodore – per renderlo percepibile in caso di perdite, e l’eccessiva concentrazione può generare un odore più intenso del consueto, senza per questo rappresentare un pericolo per gli utenti.

(foto archivio)

29072025