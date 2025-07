Cronaca

CISLAGO – Il Comune mette in guardia i cittadini contro una nuova truffa via sms che in questi giorni ha colpito diverse persone. Si tratta di messaggi inviati a nome del “Caf Centro assistenza formativa”, nei quali si invita a contattare con urgenza alcuni numeri di telefono “per comunicazioni che la riguardano”. In realtà, si tratta di numerazioni a pagamento utilizzate per frodare chi richiama.

“Invitiamo pertanto a non rispondere e non richiamare, ignorando completamente il messaggio” è l’appello diffuso dall’Amministrazione comunale, che invita a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nella trappola.

In tutta la zona non si tratta di certo di episodi inediti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

29072025