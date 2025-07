Città

SARONNO – Adesioni da Luino a Caronno e anche dalla vicina provincia di Milano e Como per l’iniziativa promossa da Quattro Passi di Pace per Gaza, ossia il digiuno a staffetta. Un’iniziativa semplice, ma potente: a Saronno è partito il digiuno a staffetta per Gaza, promosso dal gruppo Quattro Passi di Pace e ispirato alle mobilitazioni già avviate in diverse città del Veneto. L’appello ha subito raccolto adesioni da numerosi cittadini del saronnese, ma anche da altre zone della provincia di Varese, come Busto Arsizio e Gerenzano, e da comuni della vicina provincia di Milano come Garbagnate Milanese.

La staffetta è una forma di protesta civile e non violenta, che coinvolge persone disposte a digiunare a turno per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul dramma umanitario che si sta consumando nella Striscia di Gaza. “Il governo di Israele sta affamando deliberatamente un intero popolo – si legge nell’appello – ci opponiamo a questa barbarie con i nostri corpi e il nostro volto”.

L’iniziativa è totalmente autorganizzata e aperta a tutti: “È un gesto personale – spiegano i promotori – una testimonianza civile e umana contro un massacro a cui non possiamo rimanere indifferenti”. In parallelo, la mobilitazione continua anche in altre città italiane, tra cui Lucca, dove la protesta si svolgerà davanti all’ospedale San Luca.

Le adesioni a questa nuova iniziativa confermano l’attenzione dei singoli cittadini e della comunità. Ecco l’elenco delle prime persone che hanno scelto di partecipare al digiuno a staffetta, un elenco che sarà costantemente aggiornato. Sabato 2 agosto in piazza Libertà dalle 10 alle 12 è previsto un momento pubblico per spiegare i contenuti dell’iniziativa, condividere le motivazioni di chi ha già aderito e accogliere nuove partecipazioni.

29 luglio Laura P. da Saronno

30 luglio Cesare da Saronno

31 luglio Marco da Gerenzano

1 agosto Edda da Saronno

2 agosto Silvana da Saronno – digiuno ad oltranza ogni giorno dalle 14.00 alle 9.00 del giorno dopo.

3 agosto Claudia e Lucina da Saronno

3 agosto Virginia e Graziella da Saronno

3 agosto Betti e Laura M. da Saronno

4 agosto Roberta da Gerenzano

4 agosto Alessandra da Garbagnate Milanese

4 agosto Graziella da Caronno Pertusella – digiuno ad oltranza ogni giorno dalle 14.00 alle 9.00 del giorno dopo.

5 agosto Maria da Luino

6 agosto Alessandra e Claudia da Saronno

7 agosto Elisabetta Claudia da Saronno

8 agosto Laura da Garbagnate Milanese

8 agosto Valentina di Busto Arsizio

9 agosto Marco da Gerenzano

10 agosto Michela da Busto Arsizio

10 agosto Tiziana da Vertemate con Minoprio

11 agosto Maria da Varese

12 agosto Claudia e Laura P. da Saronno

13 agosto Simona e Lucina da Saronno

14 agosto Marco da Gerenzano

15 agosto Laura P. da Saronno

16 agosto Marco da Gerenzano

17 agosto Marco da Gerenzano

18 agosto Giambattista da Saronno

19 agosto Lucina e Laura P. da Saronno

20 agosto Giambattista da Saronno

21 agosto Giambattista da Saronno

22 agosto Laura P. da Saronno

23 agosto Giambattista da Saronno

24 agosto Giambattista da Saronno

25 agosto Giambattista da Saronno

26 agosto Laura P. da Saronno

27 agosto Giambattista da Saronno

28 agosto Giambattista da Saronno

29 agosto Laura P. da Saronno

30 agosto Marta da Cislago

30 agosto Vanna da Saronno

31 agosto Giambattista da Saronno

Per aderire è possibile contattare il 348 5634309.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09