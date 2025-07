Politica

SARONNO – “Si prende atto che invece di intervenire sulla sicurezza, se non a parole, l’attuale amministrazione manda solo la polizia locale a multare gli automobilisti davanti alla stazione e fa largo uso di autovelox. Sul fronte sicurezza si continuano a scaricare le colpe verso enti superiori senza fare la propria parte”.

Inizia così la nota della Lega Saronno in merito al bilancio del primo mese di attività dell’Amministrazione della sindaca Ilaria Pagani.

“Si prende atto che le trombe della propaganda dell’attuale amministrazione esaltano un singolo evento come la Notte Bianca, presentandolo come esempio di sicurezza e partecipazione, ignorando però la realtà quotidiana in cui i cittadini vengono aggrediti per le strade quasi ogni giorno.

Evidentemente le priorità sono diverse e riguardano altri temi.

Prendiamo atto che invece di intervenire per dare una casa a tutti i cittadini e ri-accompagnare le persone non residenti a Saronno nei rispettivi Comuni di origine affinchè li prendano in carico i loro servizi sociali, si preferisce intervenire per dare posti letto di emergenza attirando a Saronno nuovi disperati provenienti da altri Comuni.

Sul fronte opere pubbliche prendiamo atto che una lista civica di maggioranza sponsorizza un progetto di un privato per la ristrutturazione di Palazzo Visconti. Ci auguriamo che nuovi progetti di palazzo Visconti vedano l’apertura di bandi pubblici in modo che tutto sia gestito in modo trasparente e soprattutto ci auguriamo di poter leggere una relazione dettagliata su quanto costa e dove si recuperano i soldi per fare.

Prendiamo atto che – almeno dal tono delle dichiarazioni stampa – appare evidente che sul fronte parcheggi le scelte ricalcheranno quelle della passata Giunta Airoldi e non ci sarà alcun cambio di rotta. A fronte di un interesse pubblico evidente, verrà chiesto al privato dell’area ex Isotta Fraschini di realizzare un parcheggio di interscambio tra ferro e gomma in zona stazione?

Ci chiediamo dopo più di un mese di amministrazione quando verrà coinvolto il consiglio comunale nel discutere quali possano essere gli interessi pubblici nel progetto privato dell’Isotta Fraschini e ci auguriamo che tutto venga svolto in modo trasparente. L’interesse pubblico deve essere stabilito dal consiglio comunale e non da una società privata che ne porta solo il nome.

I cittadini che abitano intorno alla ex Cantoni sono sommersi dalla sabbia e tutti si chiedono quando verrà realizzato il grande parco in ex Cantoni. Tutti si chiedono come si possa concedere al privato di finire tutte le opere private prima di realizzare interventi a favore del pubblico come il parco pubblico. Perchè poi i lavori si sono fermati per mesi senza alcuna comunicazione da parte dell’amministrazione?

Sul fronte della propaganda si prende atto che non è cambiato nemmeno il linguaggio: ci sono sempre emergenze anche dopo 5 anni di amministrazione di centro sinistra. Evidentemente non si è lavorato bene se ci sono ancora emergenze irrisolte, oppure si usa lo strumento emergenziale per evitare di coinvolgere il consiglio comunale e discutere in modo trasparente.

Il primo consiglio comunale è stata un’auto celebrazione. Siamo alla vigilia del secondo consiglio comunale e lasciamo il beneficio del dubbio, ma si è partiti con il piede sbagliato. Le priorità di questa amministrazione appaiono diverse da quelle dichiarate pubblicamente in campagna elettorale.

