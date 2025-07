Saronnese

UBOLDO – Otto campane pronte a risuonare dalla torre della chiesa parrocchiale: questa mattina sono tornate a casa, accolte da cittadini e fedeli, dopo mesi di restauro conservativo. Il loro rientro rappresenta una tappa simbolica del più ampio progetto “Il Campanile di Uboldo: un faro da conservare per la Comunità”, che ha coinvolto l’intera comunità parrocchiale e ottenuto un importante finanziamento a fondo perduto di 80.000 euro dalla Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando “Emblematici Provinciali” 2023.

Il progetto è stato avviato a gennaio con la rimozione delle campane tramite una spettacolare operazione con gru, molto seguita anche da automobilisti di passaggio. I bronzi sono stati trasferiti nel laboratorio specializzato Aei Perego di Pozzuolo Martesana per l’intervento completo, che ha previsto anche l’installazione di un nuovo castello certificato e dotato di sistema ammortizzante. Progettista è l’architetto Carlo Mariani, mentre la direzione lavori è affidata all’ex assessora alle opere pubbliche del comune di Saronno, Francesca Pozzoli.

Nel frattempo, la cella campanaria è stata interessata da lavori di consolidamento strutturale, in particolare per affrontare l’inclinazione del campanile, che sarà monitorata fino al 2027. In caso di conferma del cedimento, è previsto il puntellamento con cemento armato. L’intervento si articolerà in due fasi: la prima, ora conclusa, ha riguardato la messa in sicurezza della struttura e il rifacimento dell’impianto campanario. La seconda, già in programma, si concentrerà sulle decorazioni esterne, affidate alla restauratrice Milena Monti.

Il ritorno delle campane è stato preceduto da momenti di partecipazione collettiva: in primavera, due pullman di parrocchiani si sono recati al laboratorio per osservare da vicino le lavorazioni, vivendo un’esperienza culturale e comunitaria. Grande anche l’impegno economico della parrocchia: oltre al contributo della Fondazione Cariplo, rimane da coprire una parte delle spese complessive, che ammontano a 470.000 euro. Le donazioni sono tuttora aperte e possono beneficiare di detrazioni fiscali pari al 19 per cento della somma versata.

L’inaugurazione ufficiale avverrà nel terzo fine settimana di settembre, in occasione della Festa del Paese: sarà allora che le campane torneranno a risuonare, segnando un nuovo capitolo nella storia della comunità uboldese.

