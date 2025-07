Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 28 luglio, spiccano il maxi sequestro della guardia di finanza tra droga e sostanze dopanti, la manifestazione in piazza a Saronno per Gaza e i lavori notturni sulla ex statale Bustese. Attenzione anche ai nuovi orari estivi dei Cup sanitari sul territorio.

Un uomo è stato fermato dalla guardia di finanza con droga e anabolizzanti: il sequestro ha riguardato oltre 2.700 compresse e fiale, insieme a più di 160 grammi di sostanze stupefacenti.

Pentole, cori e appelli in piazza a Saronno per la Palestina: la manifestazione “Saronno rompe il silenzio” ha visto una folta partecipazione tra interventi, musica e rumori per attirare l’attenzione sulla situazione a Gaza.

A Uboldo sono iniziati i lavori notturni sulla ex statale Bustese per la posa dell’asfalto fonoassorbente: il cantiere coinvolgerà diversi tratti e durerà fino ai primi giorni di agosto.

Durante tutto il mese di agosto, i Cup di Saronno, Busto, Gallarate e Somma Lombardo osserveranno l’orario estivo: aperture ridotte al mattino per prenotazioni e servizi.

